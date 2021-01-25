خطيب زادة يعلن العثور على جثث 5 ايرانيين لقوا مصرعهم في انهيار ثلجي في الحدود مع تركيا

وقال خطيب زادة في تصريح صحفي مساء الاثنين حول مصير الإيرانيين المفقودين على الحدود التركية: للأسف افادت أحدث التقارير أن 5 أشخاص (يعملون في مجال نقل السلع في الحدود بين البلدين) قد لقوا حتفهم جراء انهيار ثلجي. بالطبع ، تم العثور على جثثهم التي سيتم نقلها إلى البلاد بعد اجراء التنسيقات المعتادة.

وأضاف: وفقا للتفاصيل الواردة من الدوائر المعنية، فانه عقب حدوث الانهيار الثلجي وفقدان 5 إيرانيين في منطقة الحدود بين إيران وتركيا، فإن وزارة الخارجية ، إلى جانب الاتصالات الهاتفية واللقاء التي اجراه قنصلنا العام في أرضروم ومتابعات لجنة الطوارئ في محافظة اذربيجان الغربية، قامت إرسال مذكرتين إلى السلطات التركية، إحداهما من سفارتنا في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية والأخرى من الدائرة العامة للشؤون القنصلية بالخارجية إلى السفارة التركية في طهران، لطلب الإذن لفريق الهلال الأحمر الإيراني بالدخول إلى مكان الحادث والتعاون مع القوات التركية التي ذهبت للبحث عن هؤلاء الأعزاء وستستمر هذه الجهود حتى نقل الجثث إلى البلاد.

ونوه خطيب زادة إلى أن مسؤولي الحدود يؤكدون دوما أنه على المواطنين الامتناع عن عبور الحدود بشكل غير قانوني بغية الا يواجهوا مثل هذا الوضع المؤسف الذي وقع فيه هؤلاء المواطنون الخمسة.

واعرب متحدث الخارجية الايرانية عن شكره لحرس الحدود والهلال الأحمر في تركيا على تعاونهم في الكشف عن مصير الإيرانيين الخمسة.

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