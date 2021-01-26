محافظ البنك المركزي يغادر طهران متوجها الى مسقط

واعلنت إدارة العلاقات العامة بالبنك المركزي في تغريدة على موقع تويتر، یتوجه عبد الناصر همتي اليوم الثلاثاء إلى مسقط في رحلة تستغرق يومين بدعوة من المسؤولين العمانيين ليجري محادثات حول تعميق العلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين في ظل الظروف الدولية الجديدة.

وكانت طهران ومسقط قد اتفقت في عام1998 على ربط شبكات المدفوعات المصرفية في البلدين من خلال نظام التحويل بين الجانبين حتى يتمكن حاملو البطاقات البنكية في إيران وسلطنة عمان من الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين ، وتفعيل فروع التصدير والبنوك الوطنية لإيران في عمان.

وكان عقد دورات تدريبية مصرفية في مجال الصيرفة الإسلامية وخزينة الصرف الأجنبي والمجالات الإشرافية من الاتفاقيات الأخرى بين الجانبين.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين محافظي البنكين المركزيين في إيران وسلطنة عمان ، فقد تقرر أن يقوم المسؤولون الفنيون في البنكين المركزيين والتجاريين في البلدين بمناقشة القضايا الفنية وتقديم المقترحات المناسبة لحلها.

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