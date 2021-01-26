عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني : علاقتنا مع ايران ممتازة جدا

وصرح "سعيد ممو زيني" في مقابلة مع موقع "بغداد اليوم" الإخباري، بأن العلاقة بين هذا الحزب وإيران جيدة جدًا.

وأدلى بهذه التصريحات عقب عرض فيلم قصير عن الأوضاع في كردستان العراق في مواجهة تنظيم داعش الارهابي، ما أثار احتجاجات في كردستان العراق.

وأضاف أن للحزب الديمقراطي الكردستاني علاقة تاريخية بإيران ولا يمكننا إنكار دوره الكبير في مساعدتنا، سواء أثناء النظام العراقي السابق وتهجير آلاف المواطنين الأكراد إلى المدن الإيرانية أو أثناء الحرب مع داعش.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي إن هناك جهات مغرضة ووسائل الإعلام تحاول تشويه هذه العلاقة.

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