٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84199430
٠ Persons

سمات

لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (ره):

لقاح كورونا الإيراني يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز

لقاح كورونا الإيراني يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز

طهران / 26 كانون الثاني / يناير/ ارنا - اعلن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (ره)" محمد مخبر" ان نتائج الاختبارات للمرحلة الاولى من لقاح كورونا الايراني كان ايجابية على جميع المتطوعين ولم يتم تسجيل اية عوارض جانبة مؤكدا ان اللقاح يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز.

وقال مخبر اليوم الثلاثاء للصحفين انه وحتى نهاية العام الحالي ( ينتهي 20 مارس 2021) سيتم انتاج 2 الى 3 ملايين حقنة للقاح كورونا مبينا ان المرحلة الاولى لاختبار لقاح كورونا الايراني على 21 متطوع على شرف الانتهاء.

واضاف صدرت الموافقة يوم امس الاثنين لاجراء اختبار على 14 متطوع وبهذا يصبح العدد 56 متطوع تلقى لقاح كورونا الايراني مبينا ان المرحلة الثانية ستبدأ قريبا وان التطعيم العام سيبدا خلال شهري مارس و ابريل 2021.

واكد رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رحمه الله) ان ان اللقاح يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز ولم يتم تسجيل اية عوارض جانبة لجميع المتطوعين الذين  تطعيمهم.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 5 =