لقاح كورونا الإيراني يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز

وقال مخبر اليوم الثلاثاء للصحفين انه وحتى نهاية العام الحالي ( ينتهي 20 مارس 2021) سيتم انتاج 2 الى 3 ملايين حقنة للقاح كورونا مبينا ان المرحلة الاولى لاختبار لقاح كورونا الايراني على 21 متطوع على شرف الانتهاء.

واضاف صدرت الموافقة يوم امس الاثنين لاجراء اختبار على 14 متطوع وبهذا يصبح العدد 56 متطوع تلقى لقاح كورونا الايراني مبينا ان المرحلة الثانية ستبدأ قريبا وان التطعيم العام سيبدا خلال شهري مارس و ابريل 2021.

واكد رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رحمه الله) ان ان اللقاح يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز ولم يتم تسجيل اية عوارض جانبة لجميع المتطوعين الذين تطعيمهم.

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