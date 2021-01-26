ارتفاع حجم الصادرات من حدود كرمانشاه

وقال خليل حيدري اليوم الثلاثاء في مراسم إحياء ذكرى يوم الجمارك بحضور محافظ كرمانشاه: على الرغم من تفشي وباء كورونا وتراجع الصادرات في العديد من الحدود، إلا أن التصدير ارتفع في حدود هذه المحافظة.

ولفت إلى أن هناك خمسة حدود نشطة مع العراق في محافظة كرمانشاه، مضيفا: منذ بداية العام الجاري، ارتفعت حجم صادرات المحافظة بنسبة 14٪ وزنا و 10٪ قيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب مدير عام جمارك كرمانشاه، فقد ارتفع حجم الإيرادات الجمركية في هذه المحافظة بنسبة 87٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح: حتى في أصعب أيام تفشي وباء كورونا لم تتوقف عملية التصدير من حدود كرمانشاه وكانت حدود برويز خان تعمل باستمرار.

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