٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84199474
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ارتفاع حجم الصادرات من حدود كرمانشاه

ارتفاع حجم الصادرات من حدود كرمانشاه

كرمانشاه/ 26 كانون الثاني/يناير /ارنا- أعلن المدير العام لجمارك كرمانشاه أنه منذ بداية العام الجاري، عن ارتفاع حجم الصادرات من حدود المحافظة من حيث القيمة بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال خليل حيدري اليوم الثلاثاء في مراسم إحياء ذكرى يوم الجمارك بحضور محافظ كرمانشاه: على الرغم من تفشي وباء كورونا وتراجع الصادرات في العديد من الحدود، إلا أن التصدير ارتفع  في حدود هذه المحافظة.

ولفت إلى أن هناك خمسة حدود نشطة مع العراق في محافظة كرمانشاه، مضيفا: منذ بداية العام الجاري، ارتفعت حجم صادرات المحافظة بنسبة 14٪ وزنا و 10٪ قيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب مدير عام جمارك كرمانشاه، فقد ارتفع حجم الإيرادات الجمركية في هذه المحافظة بنسبة 87٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح: حتى في أصعب أيام تفشي وباء كورونا لم تتوقف عملية التصدير من حدود كرمانشاه وكانت حدود برويز خان تعمل باستمرار.

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