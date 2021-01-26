٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٢٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84199600
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افتتاح المعرض الدولي لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية بطهران

افتتاح المعرض الدولي لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية بطهران

طهران/26 كانون الثاني/يناير/ارنا- افتتح المؤتمر والمعرض الدولي الأول لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية والصناعات ذات الصلة في طهران بهدف التعريف بإمكانيات وقدرات نشاطات صناعة التكنولوجيا الحيوية في ايران.

وافتتح المؤتمر من قبل الرابطة الإيرانية لمصنعي ومصدري منتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية في ايران بهدف التعريف بقدرات وقدرات نشطاء صناعة التكنولوجيا الحيوية وتقديم أحدث الإنجازات في مختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية.

ويقام هذا الحدث التخصصي في بيئة آمنة وصحية لمدة ثلاثة أيام حتى 28 كانون الثاني/ يناير  مع مراعاة البروتوكولات الصحية اللازمة وفقًا للنماذج العالمية لصناعة المعارض.

وافتتح المعرض بحضور امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومدير عام الأدوية والمواد الخاضعة للرقابة في إدارة الغذاء والدواء حيدر محمدي، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشورى الإسلامي عبد الحسين روح الاميني.

ويقام هذا المعرض الذي يضم حوالي 30 جناحا في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الأدوية والمعدات الطبية وإنتاج اللقاحات في فندق اولمبيك بطهران.

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