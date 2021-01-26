٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84199635
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تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/26 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 385 الفا و 706 شخصا، وبوفاة 79 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و 560 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 6الاف و 420 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 385 الفا و706 شخصا؛ من بينهم4038 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 177 الفا و 367 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 560 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 15 الفا و 376 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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