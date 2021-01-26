زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران

طهران/ 26 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أن فرصة عودة امريكا الى الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة الى الأبد ، كما أن هذه الفرصة محدودة ايضا أمام الدول الأوروبية الاعضاء في الاتفاق لتعود الى الالتزام بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.