زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال حدث عند الساعة 12:29:28من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي59.82 والطول الشرقي29.25 درجة.
وكان أقرب المدن إلى مركز الزلزال سرجنكل63 كم ونصرت آباد 69 كم كلاهما في محافظة سيستان وبلوجستان وفهرج 96 كم في محافظة كرمان (جنوب شرق البلاد) وأقرب مراكز المحافظة لمركز الزلزال كانت زاهدان104 كم (جنوب شرقي البلاد) وكرمان 317 كم.
لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.
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