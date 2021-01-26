عالم دين باكستاني يحذر من مؤامرات الاعداء لاثارة الفرقة بين المسلمين

وقال عالم الدين الباكستاني البارز "بير نقيب الرحمن" خلال لقائه الملحق الثقافي الايراني في باكستان " احسان خزاعي" ان الإسلام دين الوحدة والسلام ، ويجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتزموا بالقرآن و القيم الاخلاقية لأهل البيت عليهم السلام مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان .

من جانبه اعرب المستشار الثقافي الايراني في باكستان احسان خزاعي عن تقديره لمواقف "بير نقيب الرحمن" فيما يتعلق بتعزيز الوحدة والتآزر بين المذاهب الإسلامية وقال هناك قواسم مشتركة ثقافية ودينية عميقة بين البلدين المسلمين إيران وباكستان ومن اجل تعزيزها اقامت الملحقية الثقافية الايرانية مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والدينية.

واشار زاعي الى جهود الأعداء لبث الفرقة بين المسلمين وقال إن الأعداء يبذلون مابوسعهم من خلال حياكة مختلف المؤامرات لتدمير الوحدة والصداقة والأخوة بين المسلمين.

واكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز وحدة المسلمين لافشال مؤامرات الاعداء .

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