وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الروسي في موسكو

واشار لافروف في مستهل اللقاء الى العلاقات الجيدة التي تربط روسيا بايران واضاف اننا نناقش خلال لقاء اليوم مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات الاوضاع في كاراباخ والاتفاق النووي وسبل تسوية الازمة في سوريا الى جانب مستجدات الساحة الافغانية والاوضاع الراهنة في منطقة الخليج الفارسي و قضايا اخرى.

من جانبه قدم وزير الخارجية الايراني شكره للرئيس الرويسي فلاديمير بوتين لمساعيه لارساء السلام في كاراباخ و اضاف ان الازمة في كاراباخ اثارت القلق الايراني والروسي إلا انه وبعد تسوية هذه الازمة باتت الفرصة متاحة لاستبباب الامن و السلام في المنطقة.

واضاف ظريف ان القضايا الاقليمية وانسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي وتمتين العلاقات الثنائية بين ايران و روسيا سيكون ضمن القضايا التي سنناقشها خلال لقاء اليوم.

وكان قد وصل وزير الخارجية الايراني، صباح اليوم الثلاثاء الى العاصمة الروسية موسكو قادما من باكو، المحطة الثانية في جولته الاقليمية والتي تشمل ايضا ارمينيا وجوروجيا وتركيا.

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