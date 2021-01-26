وزير الثقافة الايراني يقترح اقامة احتفالات عيد النوروز في تايلاند

وقال صالحي اليوم الثلاثاء خلال لقاء عبر الفيديوكنفرانس مع وزير الثقافة التايلندي" أتيبول كابلوم " ان البلدين تربطهما علاقات تاريخية وحضارية قوية فضلا عن ميزات اقليمية ومناخية وطبيعية متشابهة مشددا على ضرورة تنميتها.

واشار صالحي الى مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين التي شملت مواضيع وقضايا ثقافية مشتركة كثيرة واضاف ان المذكرة الجديدة التي سيتم التوقيع عليها مع وزير الثقافة التايلندي سيكون لها تأثير كبير في تنمية العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين .

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة والتاريخية بين طهران وبانكوك ، اقترح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي " سيد عباس صالحي " اعتبارًا من هذا العام ، الاحتفال بعيد النوروز في تايلاند كاحتفال رمزي لبدأ علاقات ثقافية جديدة وجيدة بين الجمهورية الاسلامية وتايلاند.

من جانبه اشار وزير الثقافة التايلاندي " أتيبول كابلوم" الى العلاقات الثقافية المتينة بين ايران وتايلاند وإلى الاحتفال بعيد النوروز وقال سنحاول إقامة احتفال بعيد النوروز في بلادنا وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات إيران في جميع المجالات الثقافية .

واضاف وزير الثقافة التايلاندي ان إيران تمتلك العديد من الآثار التاريخية حيث تم تسجيل 22 منها عالميا مطالبا بمساعدة بلاده في حفظ وصيانة الاثار التاريخية ونقل التجارب في تسجيلها عالميا حيث ان تايلاند ترغب في تسجيل ثلاثة من اثارها عالميا .

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