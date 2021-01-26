ايران وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال امن المعلومات

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، ان توقيع هذا الاتفاق، شكل منعطفا هاما على صعيد التعاون الايراني الروسي في مجال الامن السيبراني.

كما اشار الى اهم ميزات هذه الوثيقة، بما في ذلك التنسيق والتعاون الثنائي داخل المحافل الاقليمية والدولية بهدف ضمان الامن الوطني والدولي للمعلومات.

يذكر، ان ايران وروسيا لديهما مواقف مشتركة ويجمع بينهما تعاون وثيق في اطار امن المعلومات داخل المنظمة الاممية.

كما تجدر الاشارة، الى ان الاتفاق الموقع بين ظريف ولافروف اليوم، جاء في اطار "معاهدة اسس العلاقات المتبادلة والتعاون الايراني الروسي" الموقعة في 12 مارس 2001 بهدف تعزيز وتنمية التعاون الاقليمي والدولي بين البلدين.

ومن المجالات الخاصة التي ينص عليها الاتفاق بين طهران وموسكو الموقع اليوم، يشار تعزيز امن المعلومات ومكافحة الجرائم المدبرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدعم التقني والفني والتعاون الدولي والتنسيق داخل المحافل الاقليمية والدولية من اجل ضمان امن المعلومات الوطنية والدولية.

انتهى ** ح ع