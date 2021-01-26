لقد ناقشنا بناء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر النووية

واعتبر لافروف، العلاقات بين طهران وموسكو، بانها قائمة على اسس الصداقة؛ مضيفا " ان التعاون قائم بيننا في جميع المجالات"

واضاف : ان روسيا تامل في عودة امريكا الى الاتفاق النووي؛ وهو شرط تنفيذ بنود الاتفاق من جانب ايران.

واكد وزير الخارجية الروسي، ان بلاده ستواصل جهودها ليتم قريبا تنفيذ كامل التعهدات في اطار الاتفاق النووي من جانب ايران وامريكا.

ونوه الى ان العلاقات الايرانية الروسية مستقلة عن رغبات امريكا التي تفرض عقوبات غير قانونية.

وصرح لافروف، ان حكومة ترامب كانت تحرض الدول الاخرى على نقض تعهداتها قبال الاتفاق النووي؛ لكن روسيا تعمل بالتعاون مع دول اخرى للحد من انتشار الاسلحة النووية في العالم.

كما اعلن عن انعقاد المفاوضات في صيغة استانا حول الازمة السورية، خلال شهر فبراير القادم بجزيرة سوتشي الروسية.

انتهى ** ح ع