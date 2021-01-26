ظريف : ايران تقرّ اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الخارجية الايراني، في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء بموسكو .

واوضح ظريف ان لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، حاز امس (الاثنين)، على تاييد السلطات الصحية في ايران؛ ونحن نامل في امكانية شراء هذا اللقاح قريبا، كما نتطلع الى انتاج لقاح مشترك بواسطة المؤسسات المعنية الايرانية والروسية.

و وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى موسكو صباح اليوم الثلاثاء، لمواصلة المشاورات الثنائية والإقليمية مع المسؤولين الروس.

و في حديث مع الصحفيين بمطار موسكو الدولي، اشار ظريف الى التعاون الاقليمي متعدد الأطراف وأهمية هذه القضية بالنسبة لإيران.

واوضح ان الهدف من جولته في منطقة القوقاز التي تضمنت دول أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، هو اجراء مشاورات حول التعاون السداسي والاقليمي.

انتهى ** ح ع