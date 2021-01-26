ضرورة إزالة العوائق من أجل زيادة حجم التجارة بين إيران وأرمينيا

وأضاف الفت: تم في هذا اللقاء التأكيد على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الإيراني والأرميني وضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين الى ثلاثة أضعاف، خاصة في منطقة أرس الحرة.

وأشار الى توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الإستثمار في أرمينيا وغرفة التجارة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، تهتم بسبل ازالة المشكلات التي تتعلق بالمعاملات المصرفية، والتجارة العابرة، والتخطيط للإنتاج المشترك في أرمينيا، والاستفادة من الفرص المتاحة في أرمينيا في الصادرات إلى دول أوراسيا وأوروبا، وكذلك تبادل الوفود التجارية بين البلدين.

كما نوه المدير العام لدائرة أوروبا وأميركا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية الى اللقاء الذي جرى بين وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، ووزير الإقتصاد الأرميني.

وأضاف: أعرب آذري جهرمي عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من قبل السلطات الأرمينية لتحقيق السلام، واصفا أرمينيا بأنها من الدول الناجحة في السيطرة على كورونا، وأكد أن فيروس كورونا تسبب في نمو الاقتصاد الرقمي.

وأشار الى أنه تم خلال الإجتماع الإعلان عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية لتفعيل مجموعة عمل (ICT) في أرمينيا بموجب مذكرة الإجتماع المشترك بين البلدين حول تطوير التجارة الرقمية، الذي حظي بترحيب من وزير الاقتصاد الأرميني.

انتهى**أ م د