ظريف : زيارتي الى موسكو حققت نتائج جيدة

واشار وزير الخارجية في تصريح لوسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، الى توقيع اتفاق في مجال امن المعلومات بين ايران وروسيا؛ مصرحا : ان زملائي اجروا مفاوضات لاكثر من عام واحد مع لافروف حول التعاون الدولي في مجال الامن السيبراني.

واضاف : لقد نجحنا بالتعاون مع كافة المؤسسات المنضوية تحت الحكومة في ايران وخارجها وايضا وزارة الاتصالات، ان نوقع هذه الوثيقة اليوم.

وصرح ظريف : هناك وثيقة في مجال التعاون الثقافي بين ايران وروسيا التي اجتازت هي الاخرى مراحلها النهائية وبلغت مرحلة التوقيع حاليا، لتضاف الى مجالات التعامل بين البلدين.

ومضى يقول : كما جرت محادثات جيدة بجهود وزارة الصحة (الايرانية) وسفارتنا في موسكو حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ على امل أن نتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن من اجل شراء اللقاح وإنتاجه المشترك.

واوضح وزير الخارجية : لقد كانت محادثاتنا أطول من المعتاد، لاننا ناقشنا جميع القضايا، وهذا هو الهدف من زيارتي الاقليمية لمنطقة القوقاز.

واردف قائلا : نحن استعرضنا التطورات الدولية وضرورة التعاون بين ايران وروسيا في اطار 4+1، من اجل اعادة الولايات المتحدة الى تنفيذ الاتفاق النووي، فضلا عن القضايا الاقليمية الاخرى.

انتهى ** ح ع