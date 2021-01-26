منتجع "ديزین" في طهران یستضيف الألعاب الدولية للتزلج على المنحدرات الثلجية للمعاقين

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الثلاثاء)، أضاف مدير منتجع ديزين الدولي للتزلج، إن محافظة البرز (مركزها مدينة كرج)، تستضيف هذه الدورة من الألعاب الدولية للتزلج على المنحدرات الثلجية للمعاقين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، 26 و27 يناير، بمشاركة سبعة رياضيين في فئة الكبار من محافظات ألبرز وطهران وآذربايجان الشرقية، ودولة رومانيا.

وأضاف إن منافسات اليوم الأول من هذه المسابقات في مرحلة المنعطفات الطويلة جرت في قسمين، حيث فاز في القسم الأول، صادق كلهُر، وسيد أحمد جعفري، وجواد سولقاني من إيران، وفي القسم الثاني، فاز ثانية صادق كلهُر وجواد سولقاني وسيد أحمد جعفري بالمركز الأول والثاني والثالث على التوالي.

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