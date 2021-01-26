وزير الاقتصاد الايراني: التبادل التجاري مع ارمينيا يمكن رفعه الى مليار دولار

واكد دجبسند خلال لقائه نظيره الارميني "واهان كروبيان" على تنمية البنية التحتية المواصلاتية والمالية للبلدين وقال: انه نظرا لامكانيات صادرات وواردات البلدين وفي حال تنمية التعاون الثنائي يمكن رفع مستوى التبادل التجاري بينهما الى مليار دولار سنويا.

واكد على التركيز على سكك حديد "يريفان –جلفا-طهران" لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين واضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ في الوقت الحاضر نحو 300 مليون دولار سنويا وبالامكان رفعه الى مليار دولار في ضوء طاقات البلدين وامكانيات ايران التصديرية.

وقال وزير الاقتصاد الايراني: هنالك الكثير من السلع المستوردة من قبل ارمينيا من الدول الاخرى والتي يمكن اعداد قسم ملحوظ منها في ايران.

واشار الى الاستثمارات الاجنبية في البلدين في ضوء الفرص والطاقات المتاحة خاصة في قطاع النفط والغاز والصناعات المنجمية واضاف: اننا وفي ظل الاستثمارات الاجنبية المشتركة قادرون على انتاج منتوجات خاصة بماركات مميزة لدول المنطقة والاتحاد الاورواسي.

وقال دجبسند: ان هذه الاستثمارات يمكنها ان تؤدي الى تطوير العلاقات بين البلدين وان تشكل منصة انطلاق لهما في المنطقة.

من جانبه اشار وزير الاقتصاد الارميني خلال اللقاء الى تنمية التبادل التجاري بين البلدين وقال: ستشارك مجموعة من خالقي فرص العمل والمعنيين بالشؤون التجارية بارمينيا في معرض يقام في اصفهان الشهر القادم كما تم التخطيط لتنظيم ملتقى اقتصادي في ارمينيا.

ولفت كروبيان الى ان ارمينيا تعد المفاوض الرئيس لانضمام ايران بصفة عضو كامل للاتحاد الاوراسي وقال: ان هذه المفاوضات ستقام الشهر القادم ونحن على استعداد لتحقيق هذا الامر على وجه السرعة.

انتهى ** 2342