تخت روانجي: ايران تحتفظ لنفسها بحق الدفاع امام تهديدات الكيان الصهيوني

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول قضية فلسطين والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، انتقد تخت روانجي الموقف الهزيل للمجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الاسرائيلي وقال: ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر الى الابد.

واضاف: ان الفلسطينيين انهوا العام 2020 فيما لازال الاحتلال جاثما وجرائم قوات الكيان الاسرائيلي مستمرة. قتل اكثر من 70 فلسطينيا من ضمنهم 20 امراة وطفلا واصابة اكثر من 6 الاف و 740 اخرين من بينهم عدد كبير من النساء والاطفال وتخريب او الاستيلاء على اكثر من 590 منزلا للفلسطينيين وكذلك تشريد نحو 690 شخصا، تعد نموذجا واحدا فقط من مختلف انواع الظلم الذي مارسته القوات الاسرائيلية ضد الفلسطييين خلال هذا العام (2020).

وتابع مندوب ايران: ان كيان الاحتلال واصل كذلك بناء المستوطنات اللاشرعية وسياسته غير القانونية لضم اجزاء اخرى من ارض فلسطين والاستمرار في الحصار اللاانساني لقطاع غزة وفي الوقت ذاته اشتدت وتضاعفت مصائب الفلسطينيين في العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال تخت روانجي: ان الكيان الاسرائيلي استمر في العام الماضي في مغامراته العسكرية وزعزعة امن المنطقة ومن ضمنها الاعتداء على بعض دول المنطقة خاصة سوريا وتوجيه تهديدات صريحة لدول المنطقة.

يتبع