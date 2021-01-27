الرئيس روحاني : الحرب الاقتصادية على إيران فشلت وتطوي الآن صفحاتها الأخيرة

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، اشار روحاني الى أن العالم وفي موقف موحد يطالب امريكا بالعودة الى التزاماتها ، وقد اعلنا على الفور اننا سنعود لتنفيذ التزاماتنا متى ماعادت الاطراف المقابلة الى الالتزام بالاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.

وتطرق روحاني الى مناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وايام عشرة الفجر التي تبدأ يوم الأحد القادم ، وقال : أن الثورة الإسلامية بقيادة الأمام الخميني الراحل انتصرت في وقت كانت فيه امريكا وأوروبا تريدان بقاء نظام الشاه المقبور .

وأعتبر روحاني أن انتصار الثورة جاء في ظل روح التضحية والفداء وثقة الشعب بالأمام الراحل ، مضيفا : إننا لن ننهزم مادام راي الشعب هو الحاسم وهو المعيار.

وتابع روحاني قائلا : اذا كانت الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة تختلف في شكلها عن السنوات السابقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، فأنها تختلف ايضا عن السنوات الماضية بخصوصية اخرى وهي انها تتزامن مع انتصارنا في الحرب الاقتصادية وان اولئك الذين ارادوا اركاعنا عن طريق الارهاب الاقتصادي لم يعودوا موجودين اليوم.

انتهى** 2344