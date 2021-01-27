شمخاني : إيران لن تعترف بأي تيار يصل الى السلطة بالقوة

طهران/27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي هامانه، على ان ايران وكمطلب دائم ستحتفظ بمطالبة المانيا المشاركة في تسليح نظام صدام بالاسلحة الكيماوية ، قا\لا: ان مرور الزمن لا يزيل الجرائم ضد الانسانية والجرائم الحربية الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيماوية.