شمخاني : إيران لن تعترف بأي تيار يصل الى السلطة بالقوة

جاء ذلك لدى استقبال شمخاني اليوم الاربعاء وفد من حركة طالبان الأفغانية برئاسة مساعد المكتب السياسي للحركة الملا عبدالغني برادر ، والذي وصل طهران أمس الثلاثاء .
يتبع..
طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية لن تعترف بأي تيار أو حركة تريد الوصول الى السلطة باستخدام القوة.
جاء ذلك لدى استقبال شمخاني اليوم الاربعاء وفد من حركة طالبان الأفغانية برئاسة مساعد المكتب السياسي للحركة الملا عبدالغني برادر ، والذي وصل طهران أمس الثلاثاء .
يتبع..
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