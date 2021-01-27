٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84201165
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تسجيل 91حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 91حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/27 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 392 الفا و 314 شخصا، وبوفاة 91 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و651 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 6الاف و 608 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 392 الفا و314 شخصا؛ من بينهم4024 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 183 الفا و 463 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي91 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 651 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 70 الفا و 167 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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