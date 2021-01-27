٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84201411
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محافظ البنك المركزي الايراني : مفاوضات ايرانية عمانية لرفع العقبات المالية بين البلدين

محافظ البنك المركزي الايراني : مفاوضات ايرانية عمانية لرفع العقبات المالية بين البلدين

طهران / 27 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي"، انه التقى اليوم الاربعاء على امتداد زيارته لمسقط، برئيس البنك المركزي وزير الصناعة والتجارة العمانيين؛ باحثا معهم في سبل تنمية العلاقات التجارية ورفع العقبات المالية من مسار التبادل التجاري بين البلدين.

واضاف "همتي" في مدونة له على موقع اينستغرام اليوم : ان مساعدي وزارتي الصناعة والصحة في ايران الى جانب مساعد رئيس البنك المركزي الايراني لشؤون النقد الاجنبي، قدموا خلال الاجتماع اقتراحات وحلولا تصب في تيسير العمليات التجارية والمصرفية بين طهران ومسقط.

وتابع : كما التقيت امس بوزير الخارجية العماني، واجريت معه مفاوضات بناءة.

وكتب همتي في مدونته ايضا : ان مسؤولي شؤون العلاقات المالية والتجارة الدولية في سلطنة عمان، اعربوا خلال هذا الاجتماع عن رغبتهم الجادة في تنمية العلاقات الستراتيجية الاقتصادية مع ايران.

انتهى ** ح ع

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