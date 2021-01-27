زيارة وفد طالبان لطهران جرت وفق التفاهم مع المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني

واضاف "عبد الله" في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك اليوم الاربعاء : ان التنسيق بشأن زيارة وفد طالبان لطهران، تم معه قبل اجراء هذه الزيارة.

وصرح رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان، انه "سيتم الافراج عن جميع سجناء طالبان، الى جانب شطب اسم قادة هذه الجماعة عن القائمة السوداء لمنظمة الامم المتحدة"؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان تحقيق ذلك رهن بالتوصل الى اتفاق للسلام في بلاده.

وتابع : لقد فقدنا لحد الان الكثير من الفرص اثر اختلاف المواقف، ولم تبق لنا فرص كثيرة وسط الحرب التي تقتل ابناء شعبنا يوميا.

انتهى ** ح ع