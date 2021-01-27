بوتين : نعمل بالتعاون مع ايران وتركيا لاستئناف المفاوضات السورية

واعلن المكتب الاعلامي لقصر الكرملين اليوم الاربعاء، ان بوتين اكد خلال الاجتماع الافتراضي "للمنتدى الاقتصادي العالمي"، على اهمية التعاون الدولي من اجل تسوية القضايا الدولية وتجنب النزعات الاحادية.

وفيما لفت الى وجود فرص تعاون كثيرة على الصعيد الدولي، وصف الرئيس الروسي هذه المواقف التعددية انها مؤثرة بالفعل، وذلك نظرا للتجارب التي تشير الى الاداء العالي لهذه الرؤى في مجال حل القضايا الراهنة.

واستطرد قائلا : انني اذكّر، على سبيل المثال، التفاوض في صيغة استانا؛ حيث تتخذ روسيا وايران وتركيا اجراءات كثيرة لتعزيز الاستقرار في سوريا.

واردف : ان هذا الثلاثي يساعد اليوم على اقامة الحوار السياسي في سوريا، والذي سيتم بطبيعة الحال بمشاركة دول اخرى؛ ونحن سنقوم بهذا الاجراءات مع بعض.

وختم الرئيس الروسي : بشكل عام يمكن القول إن الإجراءات المتبعة لحل القضية السورية كانت ناجحة.

انتهى ** ح ع