الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة مستعدة لنقل خبراتها الى كينيا

جاء ذلك اليوم (الأربعاء)، في اللقاء الذي جمع بين ستاري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكيني، جوزيف واكاباموتشيرو، في العاصمة الكينية نيروبي.

وحضر اللقاء الذي جرى في اليوم الثاني من زيارة مساعد رئيس الجمهورية الايراني للشؤون العلمية والتقنية على رأس وفد رسمي الى كينيا، رئيس غرفة التجارة في هذا البلد، ريتشارد غاتيا.

وأكد ستاري، إن جميع منتجات الشركات الإيرانية المعرفية بأفضل جودة وتتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا استعداد الشركات الإيرانية الكفوءة لتقاسم خبراتها في هذا المجال مع الشركات الكينية.

ونوه الى تدشين مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني في كينيا، مؤكدا ضرورة استغلال جميع الفرص المتاحة في إطاره لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التقنية.

ودعا ستاري مسؤولي التكنولوجيا الكينيين لزيارة إيران والاطلاع عن كثب على سير التنمية التكنولوجية المتنامية في إيران وإنجازات الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

الى ذلك، شكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكيني، إيران على جهودها لإنشاء مركز إبداع والتكنولوجيا الإيراني في كينيا، قائلاً: ان إيران حققت تقدما جيدا في مجال التقنيات الناشئة، ونحن مستعدون للاستفادة من خبرات إيران في مجال توطين التكنولوجيا والابتكار.

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