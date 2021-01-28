سواحل مكران فرصة واعدة لتوفير فرص العمل في مجالي التجارة والسياحة

جاء ذلك لدى تفقد راستاد عدة مناطق في سواحل مكران صباح اليوم الخميس ومن بينها كورنيش درك السياحي ورصيف الشهيد رجائي لقوارب الصيد ومصدات الامواج في كنارك.

وفي حديث مع مراسل ارنا اعرب مساعد وزير الطرق عن ارتياحه للانجازات التي تحققت في سواحل مكران خلال السنوات الاخيرة بهدف استثمار الامكانات الاقتصادية في هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

واضاف راستاد ان مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية تولي اهمية خاصة لميناء جابهار وسواحل مكران لاستثمار الامكانات الموجودة في هذه السواحل ، ومن هنا ستعمل على منح القروض السهلة للسكان المحليين للعمل في مجال السياحة البحرية.

واشار راستاد الى ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد دائما على أهمية سواحل محافظة سيستان وبلوجستان المعروفة بسواحل مكران ، وفد اصدر سماحته توجيهاته لبناء واعمار هذه المنطقة والاستفادة من طاقاتها الكامنة.

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