ظريف لنظيره الأمريكي: لا تنسى الهزيمة الساحقة لترامب

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس، اشار ظريف إلى حقائق الاتفاق النووي، وقال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت نقل الغذاء والدواء للإيرانيين، وعاقبت الملتزمين بالقرار 2231 لمجلس الأمن.

وتابع قائلا: لكن إيران وطوال هذه الفضيحة، بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي ولم تتخذ سوى إجراءات تعويضية مخطط لها مسبقا.

وتسائل ظريف قائلا : من الذي عليه ان يتخذ الخطوة الأولى الآن، مذكّرا بلينكن: لا تنس أبدا الهزيمة الساحقة لترامب.

وكان وزير الخارجية الامريكي قد اعلن امس في مؤتمر صحفي ان الرئيس بايدن قد اوضح انه فيما اذا نفذت ايران كامل التزاماتها بالاتفاق النووي فان الولايات المتحدة ستقوم بنفس العمل .

وزعم الوزير الامريكي ان ايران غير ملتزمة بالاتفاق النووي وعليها ان تعود الى التزاماتها وعند ذلك سننظر هل فعلت ذلك ام لا ، مضيفا اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد.

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