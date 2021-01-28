ظريف يلتقي رئيس وزراء جورجيا

الوزير ظريف، وخلال زيارته اليوم الخميس لجمهورية جورجيا المحطة الرابعة في جولته الاقليمية، حضر أولا الى ساحة الأبطال في تبليسي ووضع إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى أبطال جورجيا الوطنيين، ثم التقى رئيسة جمهورية جورجيا وبحث معها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وحول مشاوراته مع المسؤولين الجورجيين، قال وزير الخارجية، إن إيران وجورجيا تربطهما علاقة طويلة الأمد ، وأن التعاون في مجال الترانزيت مع جورجيا جيد جدا.

وناقش ظريف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة في أعقاب نزاع قره باغ.

وفي إشارة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واهتمام شركاء الأعمال في البلدين بمواصلة التعاون وتوسيعه، وكذلك تصنيع المنتجات المشتركة في البلدين، أشار ظريف إلى بعض المشاكل في هذا المجال، كما تطرق الى بعض القيود الموجودة على قطاعات البنوك والترانزيت والنقل، وطالب رئيس وزراء جورجيا بمتابعة الموضوع لحل هذه المشاكل.

وشكر وزير الخارجية الايراني الحكومة الجورجية على إطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين في الأشهر الأخيرة لقضاء مدة عقوبتهم في بلادنا ، ودعا إلى متابعة ملفات عدد آخر من السجناء.

وفي جزء من تصريحاته، أشار ظريف إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة في فترة ما بعد الصراع في قره باغ، و تقييم بلادنا لهذه الأوضاع بهدف إرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا أهمية العلاقات بين البلدين، لا سيما القدرات الموجودة في مجالات التجارة والاقتصاد ، وكذلك تأثر هذه القطاعات بسبب تفشي كورونا ، مشيرا إلى بعض أسباب المشاكل القائمة، ومعلنا استعداده لتذليل القيود المفروضة.

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