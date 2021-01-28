تسجيل 85 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 527 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و398 الفا و841 شخصا من بينهم 4017 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و189 الفا و975 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 85 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 736 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان تسعة ملايين و125 الفا و 76 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى** 2344