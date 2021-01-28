٢٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٣٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84202530
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تسجيل 85 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 85 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 28 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخميس ملیونا و398 الفا و841 شخصا، وبوفاة 85 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و736 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 527 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و398 الفا و841 شخصا من بينهم 4017 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و189 الفا و975 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 85 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 736 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان تسعة ملايين و125 الفا و 76 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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