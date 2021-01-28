الصين ستزود إيران بنظام بايدو العالمي لتحديد المواقع

و أفادت إذاعة الصين الدولية، اليوم الخميس، بأن السفير كشاورز زادة، أشار في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، الى التعاون بين طهران وبكين في مختلف المجالات ، بما في ذلك مكافحة كورونا ومشروع حزام واحد وطريق واحد والتبادلات التجارية، ودعم التعاون الودي بين البلدين.

وفي إشارة إلى تقدم الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا الاتصالات، قال السفير الإيراني، إن طهران ستتعاون مع بكين لتوفير البنية التحتية للإنترنت من الجيل الخامس في البلاد.

وقال إن صناعة علوم الجو - فضاء في الصين قد قطعت أشواطا كبيرة وأن استكمال نظام "بايدو" وإطلاقه رسميا يعد أحد الإنجازات العظيمة للصين في هذا المجال، وقال أن نظام بايدو الصيني، بامكانه أن يشكل أساسا متينا لتوسيع العلاقات الجديدة بين البلدين.

واضاف كشاورز زاده: إن الصين ستزود إيران بنظام "بايدو" وهو نظام تحديد المواقع العالمي الجديد.

نظام بايدو للملاحة، أو نظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، هو مشروع صيني لتطوير نظام ملاحة مستقل عبر الأقمار الصناعية، و منذ عام 2000 ، يقدم النظام خدمات الملاحة بشكل أساسي للعملاء في الصين والمناطق المجاورة.

الجيل الثاني من هذا النظام، المعروف باسم البوصلة أو bido-2 ، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي المكون من 35 قمرا صناعيا، لا يزال قيد الإنشاء، تم إطلاق النظام في الصين في ديسمبر 2011 مع 10 أقمار صناعية وكان من المقرر أن يغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2012 والأرض بأكملها بحلول عام 2020.

أطلقت الصين بنجاح آخر عضو في سلسلة بايدو الفضائية يوم الثلاثاء 23 يوليو 2020 ، لتكمل نظام الملاحة العالمي الجديد بعد عقود.

وتابع السفير الإيراني لدى الصين قائلا، ان اقتصاد الصين ينمو بسرعة ودورها وتأثيرها في العلاقات الدولية يتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف أن إيران، باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، بامكانها أن تكون وجهة جذابة للشركات الصينية.

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