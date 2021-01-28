تخت روانجي: الطرف الذي يجب أن يغير مساره هو الولايات المتحدة وليس إيران

واضاف روانجي اليوم الخميس ردا على سؤال من صحيفة " يو إس إي توداى"، إن نافذة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بدأت تغلق.

وحذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من أن إدارة بايدن "يجب أن تتصرف بسرعة" للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ورفع العقوبات الاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الامريكي قد اعلن أمس في مؤتمر صحفي، ان الرئيس بايدن قد اوضح انه فيما اذا نفذت ايران كامل التزاماتها بالاتفاق النووي فان الولايات المتحدة ستقوم بنفس العمل .

وزعم الوزير الامريكي ان ايران غير ملتزمة بالاتفاق النووي وعليها ان تعود الى التزاماتها وعند ذلك سننظر هل فعلت ذلك ام لا ، مضيفا اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد أكد أن إيران التزمت بتعهداتها على الرغم من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وقال مخاطبا نظيره الامريكي: لا تنسى أبدا الهزيمة الكبرى لترامب.

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس، اشار ظريف إلى حقائق الاتفاق النووي، وقال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت نقل الغذاء والدواء للإيرانيين، وعاقبت الملتزمين بالقرار 2231 لمجلس الأمن.

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