حجم النقل بالسكك الحديدية بين إيران وتركيا سيرتفع إلى مليون طن

و أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان لها، أن ممثلي سكة الحديد التركية والإيرانية أجتمعوا في أنقرة يومي 12 و 13 يناير، ووقعوا مسودة اتفاقية لبدء حقبة جديدة في النقل بالسكك الحديدية بين البلدين.

بعد تفشي فيروس كوفيد- 19 في عام 2020، تمكنت تركيا وإيران من نقل 564 ألف طن من البضائع عن طريق تشغيل ثلاثة قطارات يوميا، كما ان إطلاق عبّارتين سعة 50 عربة عن طريق بحيرة وان كان له دور فعال في زيادة حجم النقل.

وأكدت وزارة النقل والبنية التحتية التركية: انه وفي هذا الصدد، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة حجم النقل بين تركيا وإيران إلى مليون طن بحلول عام 2021.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الايرانية، عن توقيع ثلاث وثائق مشتركة بين إيران وتركيا في 18 يناير، واوضح بأنه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين من أجل رفع قدرة الشحن ونقل الركاب بين البلدين.

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