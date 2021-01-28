ظريف: جرت في تبليسي مباحثات جيدة حول توسيع العلاقات الثنائية الدائمة

وفي تغريدة له على تويتر في ختام زيارته التي استمرت ست ساعات إلى جورجيا، اضاف ظريف : اجريت محادثات جيدة مع رئيسة جورجيا زارفابيشفيلي ورئيس الوزراء جيورجي جاخاريا، كما تحدثت عبر الهاتف مع وزير الخارجية زالكالياني الذي وضع نفسه في الحجر الصحي لاصابته بفيروس كورونا.

وتابع ظريف قائلا: كانت المحادثات جيدة جدا وتناولت تطوير العلاقات الثنائية الدائمة والتعاون الإقليمي - خاصة بشأن ممر الترانزيت الذي يربط البحر الأسود بالخليج الفارسي.

وبدأ ظريف جولته على دول القوقاز يوم الاثنين الماضي بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو، وكانت موسكو ويريفان المحطتين الثانية والثالثة في الجولة الدبلوماسية لوزير الخارجية، والتقى اليوم المسؤولين الجورجيين في العاصمة الجورجية تبليسي، فيما وصل اسطنبول قبل ساعة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك.

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