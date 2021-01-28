تنفيذ حكم الاعدام بعنصر من تنظيم داعش الارهابي في خوزستان

وافاد المركز الاعلامي للسلطة القضائية نقلا عن نيابة محافظة خوزستان اليوم الخميس ان المدعو علي مطيري عضو تنظيم داعش الارهابي كان قد هاجم في عملية ارهابية قبل اكثر من عامين مركز التعبئة في منطقة شيبان بمحافظة خوزستان مما اسفر عن استشهاد عضوين من التعبئة هما بشير حميدي وحسن كارون بهمنشير.

وكان مطيري قد استخدم السكين في هجومه الارهابي الذي ادى الى جرح العضوين المذكورين في مركز التعبئة بجراح بليغة ادت الى استشهادهما.

وكان هذا العنصر في تنظيم داعش قد اعتقل في اليوم الثاني للجريمة الارهابية التي ارتكبها واعترف بان الدافع وراء الجريمة كان قضايا عقيدية وتكفيره للشيعة واعترف بانه كان على صلة مع عناصر من التنظيم خارج البلاد عن طريق "الواتس اب" وعلى اساس ذلك كان يقوم بالدعوة للفكر للوهابي في منطقة شيبان.

وجاء في اعتراف هذا المجرم ان الامر الصادر بتنفيذ العملية جاءه من شخص باسم "ابو دجانة" في سوريا كان على صلة معه عن طريق التلغرام والواتس اب، والذي حثه على المبادرة لقتل المسلمين الشيعة.

وقال المجرم بانه دخل حين الهجوم الى الغرفة الثقافية لمركز التعبئة حيث كان هنالك عضوان تعبويان هاجمهما بسكين واصابهما بجراح بالغة وذكر انه حاول ذبح احدهما وقطع راسه الا انه لم يستطع.

وبعد البت في القضية صدرت لائحة الاتهام من قبل نيابة مدينة باوي والتي تضمنت توجيه اتهامين بالقتل العمد والعضوية في تنظيم داعش الارهابي والحرابة والافساد في الارض.

وقبل نحو عامين صدر الحكم بالاعدام بحق مطيري من قبل المحكمة الجزائية الاولى بمحافظة خوزستان في مدينة اهواز مركز المحافظة وبعد طلب الاستئناف تم تاكيد الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا في البلاد في العام الماضي.

انتهى ** 2342