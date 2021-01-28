اضرار جزئية اثر زلزال ضرب جنوب شرق ايران بقوة 4.5 ريختر

وقال مدير عام شؤون ادارة الازمة في محافظة كرمان مجيد سعيدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الخميس: ان الزلزال الذي ضرب ضواحي بلدة مردهك التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان ادى الى الحاق اضرار جزئية ببعض المنازل السكنية في القرى الواقعة بالمنطقة.

واضاف: ان الزلزال ادى الى حدوث تصدعات واضرار في جدران بعض المنازل في القرى الواقعة ضمن نطاق الزلزال.

وتابع سعيدي: ان فرق الاغاثة والانقاذ توجهت الى منطقة الزلزال لتقييم الاضرار الناجمة وتقديم اي مساعدة لازمة.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في محافظة كرمان جنوب شرق ايران في الساعة 22:10:11 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (18:40:11 مساء بتوقيت غرينتش) عند التقاء خطي الطول 57.96 والعرض 28.26 درجة وفي عمق 13 كم من سطح الارض.

وكان مركز الزلزال على بعد 22 كم من مدينة مردهك و 25 كم من مدينة رودبار و 26 كم من مدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

انتهى ** 2342