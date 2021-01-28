السفير الايراني في اسلام آباد يلتقي وزير الملاحة البحرية الباكستاني

وفي هذا اللقاء الذي جرى امس الخميس في اسلام آباد تباحث الجانبان حول التعاون بين البلدين في قطاع الموانئ والملاحة البحرية.

كما اشارا الى اهمية تعزيز العلاقات الحدودية في ظل زيادة المعابر وتاسيس الاسواق الحدودية، ودعيا الى تطوير التعاون الاقليمي والدولي بين البلدين الجارين على صعيد الملاحة البحرية.

وتباحث السفير الايراني ووزير الملاحة البحرية الباكستاني حول احدث اوضاع التعاون الاقتصادي والتجاري ومن ضمنه التجارة باسلوب المقايضة.

واصدرت وزارة الملاحة البحرية الباكستانية بيانا اثر اللقاء اعلنت فيه بان السفير الايراني ووزير الملاحة البحرية الباكساني تباحثا حول الاسواق الحدودية بين البلدين واضافت: ان الوزير علي حيدر زيدي طمأن بان الحكومة الباكستانية ملتزمة بالتعاون مع الجانب الايراني وتسهيل تدشين الاسواق الحدودية.

وقالت ان وزير الملاحة البحرية الباكستاني اكد اهمية العلاقات التقليدية والاخوية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا الى تطوير التعاون الثنائي المفيد في جميع الابعاد والاصعدة.

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