غوتيريش يدعو واشنطن وطهران للعمل معا للخروج من المأزق حول الاتفاق النووي

وقال غوتيريش ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكانية أن يقود وساطة للخروج من المأزق، إن "هناك عملا كثيرا يتعين القيام به، لكن لا أتوقع حلا فوريا"، معتبرا أن "كل من شارك في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والأطراف المعنية الأخرى، يجب أن يعملوا معا لتقليص عدم اليقين ومواجهة الصعوبات والعقبات"، دون أن يجيب على مسألة الوساطة المحتملة.

وتابع غوتيريش أن الأمر يتعلق بـ"ضمان تحرك الأمور تدريجيا نحو وضع يمكن أن نتوصل فيه إلى اتفاق ضروري لسلام واستقرار الخليج الفارسي والعالم أجمع".

ورأى أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 "شكل انتصارا دبلوماسيا كبيرا وعنصرا أساسيا للسلام والاستقرار في الخليج الفارسي ونحن نأسف لأن الاتفاق بات موضع شك".

وأضاف: "من الواضح أن هناك صعوبات وعقبات وتعقيدا متزايدا لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق واتخذت إجراءات إضافية (عقوبات). في الوقت نفسه، اتخذت إيران بعض الخطوات لتطوير قدراتها النووية".

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن استعدادها لإعادة إشراك الولايات المتحدة في الاتفاق الذي خرج منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018. واشترط بايدن أن تعود إيران لالتزاماتها أولا، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد أمس أن إيران التزمت بتعهداتها على الرغم من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وقال مخاطبا نظيره الامريكي: لا تنسى أبدا الهزيمة الكبرى لترامب.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، اشار ظريف إلى حقائق الاتفاق النووي، وقال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت نقل الغذاء والدواء للإيرانيين، وعاقبت الملتزمين بالقرار 2231 لمجلس الأمن.

انتهى** 2344