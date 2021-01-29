تشاويش أوغلو: نأمل في رفع العقوبات عن إيران

و نقلا عن وكالة الاناضول، قال تشاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اسطنبول اليوم الجمعة، إن تركيا دعمت الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية، وحتى ساهمت في تشكيله قبل التوقيع علىه .

وفي إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في عهد إدارة دونالد ترامب، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة رفع العقوبات عن إيران وعودة الولايات المتحدة للاتفاق، وأضاف، أن تركيا مستعدة للتعاون مع إيران في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية التركي إنه بحث مع السيد ظريف وبشكل مكثف، العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة، وكذلك سبل عقد لقاءات لم تكن ممكنة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يتبع..