ظريف شرح رؤية إيران للحفاظ على السلام في القوقاز

والتقى ظريف اليوم الجمعة في اسطنبول بوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو لمناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية.

ووصف ظريف العلاقات بين طهران وانقره بالمهمة ولخدمة المصالح المشتركة لشعبي البلدين، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون في مجالات الترانزيت والتجارة والطاقة والسعي المشترك لحل مشاكل الشركات والنشطاء الاقتصاديين .

كما تطرق ظريف الى المباحثات الى اجراها في العواصم الأربع التي زارها خلال هذا الاسبوع ( باكو وموسكو ويريفان وتبليسي) وشرح رؤية إيران في ظل إنهاء الصراع في قره باغ واستغلال الفرصة الحالية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في ضوء تطوير التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية.

بدوره شدد وزير الخارجية التركي على أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والطاقة.

وأعلن تشاويش اوغلو عن زيادة التعاون في الفترة المقبلة، في ظل عقد الجولة الثامنة لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والمقرر عقدها في طهران في المستقبل القريب.

وتركزت محادثات ظريف وتشاويش اوغلو حول الاجتماعات الاستراتيجية بين إيران وتركيا وقمة أستانا والاجتماع الثلاثي بين إيران وتركيا وأذربيجان والقضايا المتعلقة بسوريا والاجتماع الأخير حول الدستور السوري في جنيف والتعاون الثلاثي بين إيران وتركيا وأفغانستان والتعاون الثنائي بشأن لقاح كورونا.

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