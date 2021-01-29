إيران تبلغ المرتبة 20 في الفوز بالميداليات العالمية للاختراعات

و أضاف امير عباس محمدي كوشكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، أن إيران كانت تحتل المرتبة 56 عالميا في عام 2015، وهذا التقدم الذي حققته خلال السنوات الخمس الماضية يشكل علامة على نقلة وتطور ملحوظ في مجال التكنولوجيات الجديدة وجهود المخترعين.

وأضاف: ان المخترعين يحصلون كل عام وفي اطار فريق الاختراع الإيراني، مناصب جديرة في منظمة الملكية العالمية، مما يدل على الأبحاث الكثيرة والجهود وقدرات الشباب والطلاب الإيرانيين.

واشار الى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تمنح جوائز وميداليات إلى 30 اختراعا سنويا، و إيران أصبحت خلال السنوات الاخيرة واحدة من أكثر الدول المؤثرة في هذا المجال من خلال تسجيل العديد من براءات الاختراع.

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