ظريف: التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

وفي تغريدة له علي تويتر مساء اليوم الجمعة، اشار ظريف الى محاور محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش اوغلو.

وكتب : أجريت محادثات بناءة وودية ومثمرة مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو.

وأشار إلى القضايا التي ناقشها في الاجتماع مع المسؤولين الأتراك وقال، أن توسيع التعاون الثنائي وكذلك مناقشة التعاون الإقليمي بشأن سوريا والعراق والقوقاز كانت من المواضيع الأخرى التي نوقشت خلال هذه الاجتماعات.

ووصل وزير الخارجية الايراني الليلة الماضية إلى اسطنبول المحطة الخامسة والأخيرة من جولته الإقليمية، حيث زار قبلها باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.

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