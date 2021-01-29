السفير الإيراني في الهند: إطلاق سراح 15 صيادا إيرانيا معتقلين في الهند

واضاف علي جكيني في تصريح له مساء الجمعة، أن هؤلاء الصيادين من منطقة جابهار وكانوا يصطادون في المياه الحرة، لكن قاربهم تعرض لحادث العام الماضي جراء الامواج العاتية للبحر، مما تسبب في دخلوهم الى المياه الإقليمية للهند لطلب المساعدة، لكنهم اعتقلوا بسبب الدخول غير المشروع إلى المياه الهندية .

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص عانوا من مشاكل لفترة طويلة، حيث احتُجزوا في البداية في بنغلور، وعانوا من وضع صعب للغاية، وبعد عدة جولات من المحاكمة والحصول على محام، فقد تمت تبرئتهم في النهاية .

وتابع السفير الإيراني في نيودلهي قائلا أنه بعد المتابعة وتعاون السلطات الهندية، سوف يغادر هؤلاء الأشخاص الخمسة عشر إلى طهران هذه الليلة.

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