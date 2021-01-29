الدوري الايراني.. استقلال طهران يحتفظ بالصدارة موقتا بتعادله امام نفط مسجد سليمان

سجل هدف نفط مسجد سليمان نيما انتظاري في الدقيقة 32 من المباراة من ركلة ركنية ترافقت مع خطا فادح من حارس استقلال طهران حسين حسيني.

وفي الشوط الثاني كثف استقلال طهران هجماته لتعديل النتيجة واحرز هدف التعادل بواسطة لاعبه فوريا غفوري براسية قوية في الدقيقة 70 من المباراة.

واصل استقلال هجماته في بقية دقائق المباراة الا ان انها لم تفلح ولم يحالفه الحظ اذ كانت له 3 ضربات في العارضة وبالمقابل كانت لنفط مسجد سليمان ضربة في العارضة ايضا.

وبهذه النتيجة رفع استقلال طهران رصيده الى 23 نقطة محتفظا بالصدارة موقتا فيما ارتفع رصيد نفط مسجد سليمان الى 17 نقطة في المركز السابع.

كما فاز اليوم كل كهر سيرجان على مضيفه سايبا 1-0 وذوب آهن اصفهان على مضيفه نساجي مازندران 3-2 ، فيما ستجري غدا بقية مباريات المرحلة 13 واهمها "برسبوليس-ماشين سازي تبريز" و"تراكتور سازي تبريز-الومنيوم اراك" و"فولاد خوزستان-بيكان" و"سباهان-شهر خودرو".

ويحتل استقلال طهران الصدارة برصيد 23 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 22 نقطة ثم صنعت نفط ابادان 21 نقطة وبعده تراكتور سازي 19 نقطة وكل كهر سيرجان 18 نقطة فيما يحتل برسبوليس المركز العاشر برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

انتهى ** 2342