مسؤول: لقاح كورونا الايراني يمر الان بمراحل التقييم بصورة علمية

وقال سليماني دودران في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الجمعة حول مراحل الاختبار السريري للقاح كورونا: ان انتاج اللقاح عملية طويلة حيث ينبغي ان يمر بمراحل مختلفة كي يوضع هذا المنتوج التكنولوجي تحت تصرف الجميع.

واضاف: ان اول لقاح كورونا ايراني دخل مرحلة الاختبار البشري منذ عدة اسابيع وسيدخل اللقاح الثاني هذه المرحلة قريبا.

واوضح بان قضايا مهمة يجب اخذها بنظر الاعتبار في تقييم اللقاحات ومنها لقاح كورونا، من ضمنها اثبات السلامة والامان وعدم الخطورة على الامدين القريب والبعيد ومدى التاثير والتقييم من قبل عدة مجموعات مثل لجنة الاخلاق في الابحاث الطبية بالاشراف الدقيق على هذه المسيرة.

وصرح سليماني بان دورة صنع اللقاح تتمثل في عملية ذات عدة مراحل وهي المختبر وقبل الاختبار السريري والاختبار السريري والحصول على الترخيص والانتاج واسع النطاق ومراقبة الجودة حيث ان مرحلة الاختبار البشري تحظى باهمية ومكانة خاصة نظرا لكونها المنفذ لدخول المنتوج مرحلة الاستعمال للانسان.

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