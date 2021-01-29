مساعد وزير الثقافة الايراني يؤكد على التعاون الاعلامي الاقليمي

وخلال لقائه في انقرة الجمعة مراد كاراغوز مدير عام شؤون الدبلوماسية العامة في الخارجية التركية، اكد خدادي ضرورة التعاون الاعلامي الاقليمي خاصة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا وسائر الدول من ضمنها جمهورية آذربيجان والعراق.

واشار الى اواصر الاخوة والجيرة بين ايران وتركيا، داعيا للمزيد من اللقاءات بين مسؤولي الشؤون الاعلامية في البلدين بهدف توثيق وتوطيد العلاقات الثنائية.

واكد بان العلاقات المباشرة بين مدراء الاعلام في البلدين من شانها ان تحول دون الكثير من سوء الفهم، واقترح اقامة مثل هذه العلاقات وهو ما حظي بترحيب الجانب التركي.

من جانبه اعتبر مدير عام شؤون الدبلوماسية العامة في الخارجية التركية تزامن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع زيارة مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني محمد خدادي لانقرة، بانه امر يبعث على السرور ومن شانه تطوير العلاقات الشاملة بين طهران وانقرة.

واشار كاراغوز الى تفشي فيروس كورونا في العالم وقال: انه نظرا لعدم امكانية اقامة اللقاءات المباشرة فان تركيا بدات بالدبلوماسية الرقمية بمختلف اللغات وهي على استعداد لوضع خبراتها تحت تصرف ايران في هذا المجال.

وكان مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني قد التقى كبار مدراء وسائل الاعلام التركية المعروفة في مقر السفارة الايرانية في انقرة.

وكان خدادي قد التقى ايضا مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الحكومية التركية (تي آر تي) ابراهيم ارن وتباحث معه حول سبل تعميق وتقوية العلاقات بين ايران وتركيا في مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية وخاصة الاعلامية.

كما التقى مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني في اليوم الاول لزيارته الى انقرة مساعد مركز الاتصالات في الرئاسة التركية جاغتاي اوزدمير.

والتقى كذلك مدير عام وكالة "الاناضول" شنول كازانجي للبحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاعلام والاخبار.

انتهى ** 2342