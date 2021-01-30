وفاة مساعد الشؤون الدولية لبعثة قائد الثورة الاسلامية

وكانت ولادة الفقيد مظلومي في مدينة زنجان شمال غرب ايران عام 1964 ودخل الحوزة العلمية عام في مدينة قم عام 1982 .

وكان الفقيد من الناشطين في المجال القرآني وتم انتخابه بصفة "خادم القرآن" نظرا لجهوده المستمرة في انتاج البرمجيات القرآنية ومن ضمنها "نور الجنان" و"جامع الاحاديث" بمعية رضا آسياباني من قبل مركز تنسيق وتنمية ونشر الانشطة القرآنية في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

كما كان الفقيد فضلا عن مسؤوليته كمساعد للشؤون الدولية لبعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية، مديرا لقسم الحديث في مركز الابحاث الكومبيوترية للعلوم الاسلامية وامين لجنة الدين والشريحة المعلوماتية للجنة الحوزوية بالمجلس الاعلى للثورة الثقافية.

انتهى ** 2342