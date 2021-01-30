قيادي في انصار الله: الیمن ينظر الی السلام کمسئولية

و اضاف علی العماد في مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) ان خطوات السعودية هي في سیاق مخطط امریکية حتی لتفکیک وتدمیر السعودية نفسها وتقسیمها الی دویلات موکدا نحن نرغب ونمد ایدینا ونشجع للسلام علی هذا الاساس ونرحب باي خطوة جادة في هذا المجال.

وصرح في الحقیقة لایعول کثیرا علی السلطات المتعاقبة في الامریکا لان السیاسات الامریکیة ناتجها ومضمونها واحد وهو استعمار الشعوب ومحاصرتها وضربها وتفکیکها من الداخل موکدا لانامل من الرئیس الجدید ان یقدم علی خطوات تعوض الجرائم التي ارتکبت بحق الشعب الیمني موکدا حتی لاننتظر این ینتهج المبادئ البسیطة او الشعارات الرنانة التي تطلقها الحکومة الامریکية کحقوق الانسان ولسنا متفائلین کثیرا بان یحصل ما یعالج جراح الیمنیین.

ولفت الی أن آمریکا في عهد بوش، اوباما، ترامب وعهود التي عاشها جیلنا رایناها کیان تدمیري واستعماري ومغتصب وداعمة للانظمة المستبدة والاجرامية والجماعات المتطرفة والتکفیرية قائلا لیس ادنی شک لدی الشعب الیمني ان امریکا وراء العدوان والحرب نظرا لمعطیات کثیرة.

واوضح علي العماد بصمات امریکا واضحة في عدد من الجرائم الکبيرة والبشعة والاغتیالات و هی الفاعل الحقيقي وهي من توکد بین حین والآخر ان تظهر هذا الکلام وخطواتها في المنطقه وتبنیها للجرائم التي کانت آخرها جريمة اغتیال قائد کبیر واحد رموز الکبار لمحور المقاومة کحاج قاسم سلیماني.

وقال کل هذه کانت محطات عدیدة تظهر تماما ان امریکا تستهدف المحور و تستهدف الحرکات الفاضحة لسیاساتها والتی من اهم هذه الحرکات، حرکة انصارالله موضحا آخر سیناریوهات التي اکدت تبني امریکا للمعرکة هي تصریحات وزیر الخارجية ترامب وتسمية انصارالله کمنظمة ارهابية موکدا نحن لم نفاجئ بهذه التسمية وبالتالي لن تزیدنا صمودا ولن تضیف شیئا للمعرکة لان المعرکة هي معرکة شاملة عسکرية واقتصادية وسیاسية وثقافیة ولن تستطیع ان تضیف هذه التهمة شیئا للمعرکة او تفتت عزيمتنا.

واعرب عن سعادته أن الوضع العسکري وخاصة عنصر البشري الیوم في احسن وضعه وأشاد العماد بدور الشعب اليمني في تصنیع مختلف الأسلحة للدفاع عن وطنهم قائلا في مجال السلاح الیوم عقول یمنية تصمم وتصنع مختلف الاسلحة منها ظاهرة ومنها خفية ونستطیع ان نتفاجأ العدو یوم بعد یوم.

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