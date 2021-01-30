٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٠١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84203903
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ايران تحصد ميدالية ذهبية وفضيتين في بطولة آسيا للرماية

ايران تحصد ميدالية ذهبية وفضيتين في بطولة آسيا للرماية

طهران/30کانون الثاني/ینایر/ارنا-حصد المنتخبان الإيرانيان للرماية بذهبية واحدة وميداليتين فضيتين في بطولة آسيا للمسدس الهوائي للرجال وللسيدات.

وافادت ارنا، بدأت مسابقات الرماية عبر الإنترنت للبطولة الآسيوية في 29 كانون الثاني/يناير باستضافة دولة الكويت وفي مسابقة المسدس الهوائي للسيدات فازت "هانية رستميان" برصيد 580 بميدالية ذهبية.

و احرزت، "كلنوش سبقت اللهي"، على المركز الثاني كما احتلت "مينا قرباني" المرتبة الرابعة.

وفي فئة المسدس الهوائي للرجال،حصل "جواد فروغي" برصيد 587 نقطة في المركز الثاني بعد منتخب الهند، التي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

وتتم متابعة هذه المسابقات اليوم في مختلف المجالات بما فيها المسدس الهوائي والبندقية الهوائية والأهداف الطائرة بمشاركة رياضيين من آسيا.

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