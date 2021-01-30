٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84204075
٠ Persons

سمات

في ختام جولته الاقليمية؛ ظريف يصل الى نخجوان

في ختام جولته الاقليمية؛ ظريف يصل الى نخجوان

طهران/30كانون الثاني/يناير/ارنا- وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف ظهر اليوم السبت الى جمهورية نخجوان الذاتية في ختام جولته الاقليمية التي شملت كل من باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.

واعلن وزير الخارجية فور وصوله الى نخجوان اننا سنناقش خلال هذه الزيارة سبل التعاون في المنطقة بعد انتهاء الحرب في كاراباخ بما فيه التعاون في مجال الترانزيت.
واعرب ظريف عن امله بان تتوفر فرصة للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول المنطقة لمزيد من التعاون في مجال الترانزينت بهدف ارساء اسس السلام المستدام في المنطقة.

والتقى ظريف في مطلع زيارته لجمهورية نخجوان رئيس المجلس الاعلى فيها "واصف طالب اف".

ووصل وزير الخارجية الايراني ليلة الخميس  إلى اسطنبول المحطة الخامسة من جولته الإقليمية، حيث زار قبلها باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.

 

انتهى**1110

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 7 =