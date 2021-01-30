في ختام جولته الاقليمية؛ ظريف يصل الى نخجوان

واعلن وزير الخارجية فور وصوله الى نخجوان اننا سنناقش خلال هذه الزيارة سبل التعاون في المنطقة بعد انتهاء الحرب في كاراباخ بما فيه التعاون في مجال الترانزيت.

واعرب ظريف عن امله بان تتوفر فرصة للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول المنطقة لمزيد من التعاون في مجال الترانزينت بهدف ارساء اسس السلام المستدام في المنطقة.

والتقى ظريف في مطلع زيارته لجمهورية نخجوان رئيس المجلس الاعلى فيها "واصف طالب اف".

ووصل وزير الخارجية الايراني ليلة الخميس إلى اسطنبول المحطة الخامسة من جولته الإقليمية، حيث زار قبلها باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.





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